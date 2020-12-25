Ексзахисник “Динамо” оформив переможний гол у чемпіонаті Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У 14-му турі чемпіонату Туреччини з футболу ФК “Бешикташ” на виїзді переграв “Анкарагюджю”, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Хорватський центрбек Домагой Віда виявився найкращим у стрибку в чужій карній зоні на 61 хвилині, та головою замкнув подачу партнера — 1:0.
Стамбульський клуб набрав 25 очок і займає четверте місце в турнірній таблиці. Для колишнього “динамівця” Віди цей гол став другим в нинішній кампанії турецької Суперліги.
До вашої уваги результати інших протистоянь:
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- “Кайсеріспор” — “Коньяспор ” — 1:2
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- “Різеспор” — “Антальяспор” 2:1
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- “Сівасспор” — “Генчлербірлігі” 3:1.
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