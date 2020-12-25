Ексзахисник “Динамо” оформив переможний гол у чемпіонаті Туреччини

Хорватський центрбек Домагой Віда виявився найкращим у стрибку в чужій карній зоні на 61 хвилині, та головою замкнув подачу партнера — 1:0.

Стамбульський клуб набрав 25 очок і займає четверте місце в турнірній таблиці. Для колишнього “динамівця” Віди цей гол став другим в нинішній кампанії турецької Суперліги.

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