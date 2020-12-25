Экс-защитник "Динамо" оформил победный гол в чемпионате Турции

Хорватский центрбэк Домагой Вида оказался лучшим в прыжке в чужой штрафной на 61 минуте, и головой замкнул подачу партнера — 1:0.

Стамбульский клуб набрал 25 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Для бывшего “динамовца” Виды этот гол стал вторым в нынешней кампании турецкой Суперлиги.

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