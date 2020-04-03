Екстрене завершення розіграшу баскетбольної суперліги було вірним рішенням - президент СК "Прометей"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський у відеозверненні розповів про те, як вплинув карантин на український волейбол та баскетбол, передає УНН.
"Ми всі були схвильовані після настільки термінового закінчення. Було багато полеміки. Я ще раз хочу сказати, що вважаю - це видатне рішення президента Федерації баскетболу Михайла Бродського завершити чемпіонат, а не переносити його закінчення, як це зробили багато хто", - сказав він.
Президент СК "Прометей" навів приклад волейболісток, які через ігри, що затяглися, та скасування авіасполучення виявилися заблоковані поза домом. Він повідомив, що представники СК усіма силами підтримують і підбадьорюють дівчат. За його словами ця ситуація підтверджує правильність зупинити чемпіонат в той момент, коли ВООЗ оголосила коронавірус пандемією. Щодо розподілу місць, то Дубинський вважає, що всі команди заслужено отримали свої місця.
Нагадаємо, Федерація баскетболу України в зв'язку з загрозою коронавірусу прийняла рішення достроково закінчити розіграш Суперліги сезону 2019-2020. Дане рішення вступило в силу з 13 березня. Також був завершений розіграш Вищої ліги України і жіночих чемпіонатів (Суперліги та Вищої ліги). "Фінал чотирьох" Кубка України перенесено на вересень 2020 року. Переможці та призери турнірів, а також розподіл місць в чемпіонаті було проведено відповідно до положення команд на момент завершення змагань: 1. "Дніпро" - 25 матчів/45 очок; 2. "Київ-Баскет" - 23/40; 3. "Прометей" - 24/40.