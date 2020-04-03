Экстренное завершение розыгрыша баскетбольной суперлиги было верным решением — президент СК “Прометей”

“Мы все были возбуждены после столь срочного окончания. Было много полемики. Я еще раз хочу сказать, что считаю — это выдающееся решение президента Федерации баскетбола Михаила Бродского завершить чемпионат, а не переносить его окончание как это сделали многие”, — сказал он.

Президент СК “Прометей” привел пример волейболисток, которые из-за затянувшихся игр и отмены авиасообщения оказались заблокированы вне дома. Он сообщил, что представители СК всеми силами поддерживают и подбадривают девушек. По его словам эта ситуация подтверждает правильность остановить чемпионат в тот момент, когда ВОЗ объявила коронавирус пандемией. Касательно распределения мест, то Дубинский считает, что все команды заслужено получили свои места.

Напомним, Федерация баскетбола Украины в связи с угрозой коронавируса приняла решение досрочно закончить розыгрыш Суперлиги сезона 2019-2020. Данное решение вступило в силу с 13 марта.Также был завершен розыгрыш Высшей лиги Украины и женских чемпионатов (Суперлиги и Высшей лиги). “Финал четырех” Кубка Украины перенесен на сентябрь 2020 года. Победители и призеры турниров, а также распределение мест в чемпионате было проведено в соответствии с положением команд на момент завершения соревнований: 1. “Днепр” — 25 матча/45 очков 2. “Киев-Баскет” — 23/40 3. “Прометей” — 24/40.