Экстренное завершение розыгрыша баскетбольной суперлиги было верным решением — президент СК “Прометей”

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59265 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 68927 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 82545 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81022 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102823 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84835 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102513 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105813 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130886 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130305 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Экстренное завершение розыгрыша баскетбольной суперлиги было верным решением — президент СК “Прометей”

Экстренное завершение розыгрыша баскетбольной суперлиги было верным решением — президент СК “Прометей”

Киев  •  УНН

 • 16864 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент СК “Прометей” Владимир Дубинский в видеобращении рассказал о том, как повлиял карантин на украинский волейбол и баскетбол, передает УНН.

“Мы все были возбуждены после столь срочного окончания. Было много полемики. Я еще раз хочу сказать, что считаю — это выдающееся решение президента Федерации баскетбола Михаила Бродского завершить чемпионат, а не переносить его окончание как это сделали многие”, — сказал он.

Президент СК “Прометей” привел пример волейболисток, которые из-за затянувшихся игр и отмены авиасообщения оказались заблокированы вне дома. Он сообщил, что представители СК всеми силами поддерживают и подбадривают девушек. По его словам эта ситуация подтверждает правильность остановить чемпионат в тот момент, когда ВОЗ объявила коронавирус пандемией. Касательно распределения мест, то Дубинский считает, что все команды заслужено получили свои места.

Напомним, Федерация баскетбола Украины в связи с угрозой коронавируса приняла решение досрочно закончить розыгрыш Суперлиги сезона 2019-2020. Данное решение вступило в силу с 13 марта.Также был завершен розыгрыш Высшей лиги Украины и женских чемпионатов (Суперлиги и Высшей лиги). “Финал четырех” Кубка Украины перенесен на сентябрь 2020 года. Победители и призеры турниров, а также распределение мест в чемпионате было проведено в соответствии с положением команд на момент завершения соревнований: 1. “Днепр” — 25 матча/45 очков 2. “Киев-Баскет” — 23/40 3. “Прометей” — 24/40.

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