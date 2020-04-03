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Екстрена медична допомога за добу здійснила понад 20 виїздів до хворих на COVID-19 - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. За добу екстрена медична допомога здійснила виїзди на 22 виклики коронавірусних хворих, 20 осіб було госпіталізовано. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Протягом доби екстрена медична допомога здійснила виїзди на 22 виклики коронавірусних хворих і за результатами виїздів, 20 осіб було госпіталізовано до закладів охорони здоров’я", - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, через COVID-19 в Україні госпіталізовано 477 осіб, серед них - 25 дітей.

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