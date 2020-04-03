Экстренная медицинская помощь за сутки совершила более 20 выездов к больным COVID-19 - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. За сутки экстренная медицинская помощь осуществила выезды на 22 вызова коронавирусных больных, 20 человек госпитализировали. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"В течение суток экстренная медицинская помощь осуществила выезды на 22 вызова коронавирусных больных и по результатам выездов, 20 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения", - сказал Ляшко.
Напомним, из-за COVID-19 в Украине госпитализированы 477 человек, среди них - 25 детей.