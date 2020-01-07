Експрес-потяг на "Бориспіль" з Києва знову зламався
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Потяг, який почав курсувати в кінці грудня минулого року з головного залізничного вокзалу Києва до аеропорту “Бориспіль”, сьогодні зробив вимушену зупинку через технічну несправність. Про це повідомив пресцентр “Укрзалізниці”, інформує УНН.
“Сьогодні, 7 січня 2020 року близько 13:30 поблизу станції Деміївська (м. Київ) поїзд, що здійснював рейс за маршрутом Київ-Пасажирський — Аеропорт Бориспіль зробив вимушену зупинку. Залізничники доклали максимум зусиль, щоб пасажири не запізнилися на літак. Їх було пересаджено в інший рухомий склад та доправлено до аеропорту”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що залізничники ведуть комунікацію з Крюківським вагонобудівним заводом, який є виробником рухомого складу.
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“В Укрзалізниці буде проведено розслідування випадку та висунуті відповідні претензії заводу виробнику”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, що новий поїзд був переданий виробником “Укрзалізниці” наприкінці грудня 2019 року.
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