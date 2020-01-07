Экспресс-поезд на "Борисполь" из Киева снова сломался
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Поезд, который начал курсировать в конце декабря прошлого года с главного железнодорожного вокзала Киева в аэропорт “Борисполь”, сегодня сделал вынужденную остановку из-за технической неисправности. Об этом сообщил пресс-центр “Укрзализныци”, информирует УНН.
“Сегодня, 7 января 2020 около 13:30 возле станции Демеевская (м. Киев) поезд, совершавший рейс по маршруту Киев-Пассажирский — Аэропорт Борисполь совершил вынужденную остановку. Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолет. Они были пересажены в другой подвижный состав и доставлены в аэропорт”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава.
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“В Укрзализныце будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу производителю”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, что новый поезд был передан производителем “Укрзализныци” в конце декабря 2019 года.
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