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5 марта, 17:33 • 110004 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122939 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103608 просмотра

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5 марта, 08:58 • 107096 просмотра

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Экспресс-поезд на "Борисполь" из Киева снова сломался

Экспресс-поезд на "Борисполь" из Киева снова сломался

Киев  •  УНН

 • 17920 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Поезд, который начал курсировать в конце декабря прошлого года с главного железнодорожного вокзала Киева в аэропорт “Борисполь”, сегодня сделал вынужденную остановку из-за технической неисправности. Об этом сообщил пресс-центр “Укрзализныци”, информирует УНН.

“Сегодня, 7 января 2020 около 13:30 возле станции Демеевская (м. Киев) поезд, совершавший рейс по маршруту Киев-Пассажирский — Аэропорт Борисполь совершил вынужденную остановку. Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолет. Они были пересажены в другой подвижный состав и доставлены в аэропорт”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава.

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“В Укрзализныце будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу производителю”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, что новый поезд был передан производителем “Укрзализныци” в конце декабря 2019 года.

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