У Києві планують реконструювати Центральний вокзал
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. АТ "Укрзалізниця" планує реконструювати Центральний залізничний вокзал у Києві, ліквідувати торговельні точки, реконструювати привокзальні площі та відкрити торговельний центр. Про це на свої сторінці в Facebook повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов, інформує УНН.
"Сучасний, зручний, без хаотично запаркованих автомобілів та стихійної торгівлі. Саме таким я бачу Центральний залізничний вокзал у Києві. Його редевелопмент розпочинаємо зсередини. Уже в найближчі декілька місяців плануємо через систему Prozorro, максимально відкрито, обрати партнера, який візьме в оренду торговельні площі на Центральному, Південному вокзалі та конкорсі (понад 10 тис квадратних метрів). Торговельні точки, що заважають пасажирам або псують інтер’єр, будуть ліквідовані. Натомість зручні та невикористані площі – комерціалізовані", - написав Євген Кравцов.
Він зазначив, що комерціалізують в тому числі й багажне відділення. За підрахунками Укрзалізниці – потенційний орендар витратить на облаштування нових торговельних місць близько 70 млн грн. Таким чином, доходи зростуть у сім разів. Від початку року вокзал завдав компанії збитків на 87 млн грн.
"Чому не робили цього раніше: бо в нас були зв’язані руки політичною бюрократією. Отримали дозвіл - готові до роботи. З цікавого: деякі орендарі мали "контракти" за максимально низькою ціною на 25 років. Далі, наступними етапами, плануємо реконструювати привокзальні площі, передати частину площ у концесію, й на базі залізничного вокзалу з’явиться торговельно-розважальний центр", - додав Євген Кравцов.
Також голова правління додав, що до кінця року Укрзалізниця публічно представить на обговорення громадськості всі етапи реконструкції.
Нагадаємо, Укрзалізниця призначила 13 додаткових поїздів на зимові свята.