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Експорт української курятини до ЄС істотно "просів", але утримується у ТОП-5

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Україна входить до ТОП-5 постачальників курятини країнам Євросоюзу. Про це свідчить статистична звітність Європейської комісії, передає УНН.

Експорт української курятини до ЄС істотно "просів", але утримується у ТОП-5

Так, за два місяці поточного року Україна експортувала 13,2 тис. тонн курятини до ЄС, і зайняла в рейтингу найбільших постачальників м'яса птиці в Євросоюз 4-е місце.

За рік експорт української курятини в ЄС "просів" на 32,3%.

Трохи більше України поставив країнам ЄС Таїланд - 25,6 тис. тонн, посівши 3-є місце в рейтингу, але за рік експорт таїландської курятини до ЄС впав на 20,4%.

1-е і 2-е місця займають Бразилія і Велика Британія відповідно.

За 2 місяці 2020-го року країни експортували 36,4 тис. тонн і 34,6 тис. тонн м'яса птиці відповідно. Падіння експорту бразильської курятини до ЄС склало 13,9%, британської - 38,1%.

Нагадаємо, у I кварталі 2020 року найбільший виробник і експортер курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") збільшила виробництво ще на 4% і знизила ціну продукції на 11%. Компанія планує наростити обсяги виробництва 850-880 тис. тонн м'яса птиці до 2024 року.

У той же час, ціна на українську курятину нижча на третину від європейської.

Однак ЄС розмірковує над тим, щоб знову обмежити поставки української курятини.

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