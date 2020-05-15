Экспорт украинской курятины в ЕС существенно "просел", но удерживается в ТОП-5
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина входит в ТОП-5 поставщиков курятины странам Евросоюза. Об этом свидетельствует статистическая отчетность Европейской комиссии, передает УНН.
Так, за два месяца текущего года Украина экспортировала 13,2 тыс. тонн курятины в ЕС, и заняла в рейтинге крупнейших поставщиков мяса птицы в Евросоюз 4-е место.
За год экспорт украинской курятины в ЕС "просел" на 32,3%.
Чуть больше Украины поставил странам ЕС Таиланд - 25,6 тыс. тонн, заняв 3-е место в рейтинге, но за год экспорт таиландской курятины в ЕС упал на 20,4%.
1-е и 2-е места занимают Бразилия и Великобритания соответственно.
За 2 месяца 2020 года страны экспортировали 36,4 тыс. тонн и 34,6 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Падение экспорта бразильской курятины в ЕС составило 13,9%, британской - 38,1%.
Напомним, в I квартале 2020 года крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине, компания МХП ("Наша Ряба") увеличил производство еще на 4% и снизил цену продукции на 11%. Компания планирует нарастить объемы производства 850-880 тыс. тонн мяса птицы до 2024 года.
В то же время, цена на украинскую курятину ниже на треть от европейской.
Однако ЕС размышляет над тем, чтобы снова ограничить поставки украинской курятины.