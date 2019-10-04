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Експорт цукру за рік зменшився на 27%

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. За 2018/2019 маркетинговий рік (вересень-серпень) українські виробники експортували 409,8 тис. т цукру на суму 144,3 млн доларів. Це майже на 27% менше ніж минулого року – 564,0 тис. т. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрцукор".

Експорт цукру за рік зменшився на 27%

Окрім того, відбулись незначні зміни в географії експортних поставок:

"В 2018/19 МР, що завершився в серпні і ми можемо відзначити деяку зміну географії поставок. Хоча лідером імпорту у нас залишається Узбекистан, відвантаження в цю країну суттєво зменшились - з 210 до 96 тис. т. На друге місце піднявся Азербайджан (74 тис. т), який посідав 3-тє місце в попередньому сезоні (43 тис. т), а на третьому місці розмістився Таджикистан (36 тис. т в 2018/19 МР проти 16 тис. т в 2017/18 МР, 9-те місце)", - прокоментувала заступник голови правління НАЦУ "Укрцукор" Руслана Яненко.

Експерт відзначила, що частка поставок до Узбекистану в загальному обсязі експорту зменшилась із 37% в 2017/18 МР до 24% в 2018/19 МР. Причинами скорочення відвантажень, на її думку, є зміна податкової політики в Узбекистані, в першу чергу, та велика кількість логістичних проблем, які мали місце в сезоні.

"Окремо слід відзначити збільшення поставок до Ізраїлю та Лівії, які посіли сьоме та восьме місця в загальному рейтингу імпортерів та намагання українських цукровиків максимально диверсифікувати напрямки експорту", - підсумувала Яненко.

Щодо наступного сезону, експерт спрогнозувала очікуване підвищення цін на цукор на Лондонській біржі, що безумовно відзначиться і на внутрішньому ринку. Ще одним фактором здорожчання є світовий дефіцит та скорочення виробництва цукру в Україні.

"Серйозним конкурентом в наступному сезоні може стати Росія, яка очікує перевиробництво солодкого піску і, відповідно, боротьба за ринки Середньої Азії буде більш запеклою", - пояснила Руслана Яненко.

За оцінками аналітичного відділу НАЦУ "Укрцукор" експорт цукру в 2019/2020 МР році складе орієнтовно 300 тис. т.

Станом на 3 жовтня 27 цукрових заводів виготовили 269,3 тис. т цукру і переробили 1,96 млн т цукрових буряків.

Нагадаємо, українцям спрогнозували подорожчання цукру.

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