Экспорт сахара за год уменьшился на 27%

КИЕВ. 4 октября. УНН. За 2018/2019 маркентиговый год (сентябрь-август) украинские производители экспортировали 409,8 тыс. т сахара на сумму 144,3 млн долларов. Это почти на 27% меньше чем в прошлом году - 564,0 тыс. т. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрцукор.