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Експорт до країн ЄС у перші місяці року перевищив імпорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У січні-лютому 2018 року грошові обсяги експорту до країн Європейського союзу перевищили обсяги імпорту. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

Так, зокрема, відповідно до даних Держстатистики, у січні-лютому поточного року експорт товарів до країн ЄС становив 3323,8 млн доларів, що на 36,2% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Імпорт товарів з ЄС становив 3308,1 млн доларів, що на 17,8% більше, ніж у аналогічному періоді 2017 року.

При цьому торговельне сальдо було додатнім та становило 15,7 млн доларів.

Нагадаємо, у січні лютому Україна збільшила грошові обсяги експорту на 17,9%, а імпорту — на 20,3%, порівняно із відповідним періодом минулого року.

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