Експертів, які заявили про внутрішні вибухи в Балаклії, відсторонили - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Експертів, які повідомили, що вибухи на складах боєприпасів у Балаклії сталися на території складів та були підготовлені заздалегідь, відсторонили. Про це під час брифінгу повідомив голова Тимчасової слідчої комісії, лідер фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Як тільки Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Бокаріуса сказав, що це внутрішній вибух, їх відсторонили і передали це на Київ. Дуже швидко. І після того їм фактично не давали рота розкрити. І тільки завдяки тому, що змінилася влада, ми їх викликали. Було дуже важко їм самим, бо вони пам’ятали тиск, який на них чинився. Спочатку вони не хотіли розмовляти”, — зазначив він.
Нагадаємо, тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради відзвітувала щодо вибухів на складах боєприпасів. Документ присвячений вибухам у Балаклії, що відбулись на Харківщині весною 2017 року. Згідно з їх звіту справу фальсифікує СБУ.
Раніше повідомлялося, що слідча комісія Верховної Ради України, що займається розслідуванням обставин пожеж на п’яти складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки, просить продовжити терміни своєї роботи ще на пів року.