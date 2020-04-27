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Экспертов, которые заявили о внутренних взрывах в Балаклее, отстранили - Арахамия

Экспертов, которые заявили о внутренних взрывах в Балаклее, отстранили - Арахамия

Киев  •  УНН

 • 11748 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Экспертов, которые сообщили, что взрывы на складах боеприпасов в Балаклее произошли на территории складов и были подготовлены заранее, отстранили. Об этом во время брифинга сообщил председатель Временной следственной комиссии, лидер фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

“Как только Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз имени Бокариуса сказал, что это внутренний взрыв, их отстранили и передали это на Киев. Очень быстро. И после того им фактически не давали рта раскрыть. И только благодаря тому, что сменилась власть, мы их вызвали. Было очень трудно им самим, потому что они помнили давление, которое на них оказывалось. Сначала они не хотели разговаривать”, — отметил он.

Напомним, временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады отчиталась по взрывам на складах боеприпасов. Документ посвящен взрывам в Балаклее, которые произошли в Харьковской области весной 2017 года. Согласно их отчету дело фальсифицирует СБУ.

Ранее сообщалось, что следственная комиссия Верховной Рады Украины, занимающийся расследованием обстоятельств пожаров на пяти складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы, просит продлить сроки своей работы еще на полгода.

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