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Експерти прогнозують стабільність цін на пальне

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ціни на пальне зараз у країні стабілізувалися, бо операторам ринку вдалося диверсифікуватися свої поставки та подолати дефіцит ресурсу, також дещо скоротився попит. При цьому нинішній рівень цін, скоріш за все, буде залишатися незмінним. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Геннадій Рябцев.

Експерти прогнозують стабільність цін на пальне

"Щодо цін, то зараз учасникам ринку вдалось їх стабілізувати. По-перше, скоротився рівень попиту, а по-друге, вдалося диверсифікувати постачання, яке йшло частково через Росію і частково через Білорусь. А зараз вже йде постачання і литовського, і польського ресурсу. Також вдалося налагодити постачання через компанії, які не підпадають під санкції, запроваджені українським урядом, зокрема, до російських постачальників. Тому нинішній рівень цін, скоріш за все, буде зафіксований і далі роздрібна ціна зростати не буде", — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, близько 40% українських водіїв витрачають на пальне близько 2 тис. грн на місяць.

Зазначається, що серед опитуваних було 69% чоловіків і 31% жінок.

Окрім того, соціологічне дослідження 4Service Group засвідчило, що клієнти мереж АЗК велику увагу приділяють якості бензину, обслуговуванню та додатковим умовам, які впливають на вибір водіїв.

Згідно з даними опитування автоводії України надають перевагу АЗС WOG. Так, понад 60% українських водіїв вибрали WOG (31,5%) і OKKO (29,2%).

Українські Національні Новини

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