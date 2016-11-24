Експерти прогнозують стабільність цін на пальне

"Щодо цін, то зараз учасникам ринку вдалось їх стабілізувати. По-перше, скоротився рівень попиту, а по-друге, вдалося диверсифікувати постачання, яке йшло частково через Росію і частково через Білорусь. А зараз вже йде постачання і литовського, і польського ресурсу. Також вдалося налагодити постачання через компанії, які не підпадають під санкції, запроваджені українським урядом, зокрема, до російських постачальників. Тому нинішній рівень цін, скоріш за все, буде зафіксований і далі роздрібна ціна зростати не буде", — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, близько 40% українських водіїв витрачають на пальне близько 2 тис. грн на місяць.

Зазначається, що серед опитуваних було 69% чоловіків і 31% жінок.

Окрім того, соціологічне дослідження 4Service Group засвідчило, що клієнти мереж АЗК велику увагу приділяють якості бензину, обслуговуванню та додатковим умовам, які впливають на вибір водіїв.

Згідно з даними опитування автоводії України надають перевагу АЗС WOG. Так, понад 60% українських водіїв вибрали WOG (31,5%) і OKKO (29,2%).