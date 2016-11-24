Эксперты прогнозируют стабильность цен на топливо
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Цены на топливо сейчас в стране стабилизировались, поскольку операторам рынка удалось диверсифицировать свои поставки и преодолеть дефицит ресурса, также несколько сократился спрос. При этом нынешний уровень цен, скорее всего, будет оставаться неизменным. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт Геннадий Рябцев.
"Относительно цен, то сейчас участникам рынка удалось их стабилизировать. Во-первых, сократился уровень спроса, а во-вторых, удалось диверсифицировать поставки, которые шли частично через Россию и частично через Беларусь. А сейчас уже идет поставка и литовского, и польского ресурса. Также удалось наладить поставки через компании, которые не подпадают под санкции, введенные украинским правительством, в частности, российских поставщиков. Поэтому нынешний уровень цен, скорее всего, будет зафиксирован и дальше розничная цена расти не будет", - сказал он.
Напомним, как сообщал УНН, около 40% украинских водителей тратят на горючее около 2 тыс. грн в месяц.
Отмечается, что среди опрошенных было 69% мужчин и 31% женщин.
Кроме того, социологическое исследование 4Service Group показало, что клиенты сетей АЗК большое внимание уделяют качеству бензина, обслуживанию и дополнительным условиям, которые влияют на выбор водителей.
Согласно данным опроса автоводители Украины предпочитают АЗС WOG. Так, более 60% украинских водителей выбрали WOG (31,5%) и OKKO (29,2%).