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Експерти: Китай має в своєму розпорядженні приблизно 280 ядерних боєголовок

Експерти: Китай має в своєму розпорядженні приблизно 280 ядерних боєголовок

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Ядерний арсенал Китаю нараховує приблизно 280 боєголовок і, ймовірно, збільшиться в найближче десятиліття. З такою оцінкою виступили на сторінках журналу Bulletin of the Atomic Scientists (номер за липень-серпень) директор програми ядерної інформації у Федерації американських вчених Ханс Крістенсен і його колега Роберт Норріс, інформує УНН.

“Китай продовжує реалізовувати програму модернізації ядерної зброї, яку він почав в 1980-х роках. На озброєння приймаються нові різновиди балістичних ракет (БР) середньої і проміжної дальності, а також вдосконалена дорожньо-мобільна пускова установка для наявної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР ). Крім того, ведуться розробки дорожньо-мобільних МБР ”, - відзначають автори дослідження.

За їхніми словами, “приблизно 280 ядерних боєголовок можуть бути доставлені до цілей 120-130 БР наземного базування, 48 БР морського базування, а також 20 бомбардувальниками”. Основна частина боєголовок має потужність 200-300 кілотонн.

“У відповідь на розгортання Сполученими Штатами системи ПРО в Тихоокеанському регіоні Китай почав оснащувати деякі свої встановлені в шахтах МБР розділяючими головними частинами. Ми вважаємо, що ця програма покликана забезпечити прорив через систему ПРО”, — пишуть Крістенсен і Норріс. Вони вважають, що 120 БР наземного базування здатні нести 186 боєголовок.

У розпорядженні Китаю є чотири субмарини з ядерними двигунами, на кожній — по 12 пускових установок. Дальність польоту БРПЛ перевищує, відповідно до оцінок Пентагону, 7 тисяч км. “Цього досить, щоб, перебуваючи біля узбережжя Китаю, нанести удари по Алясці, Гуаму, Гавайям, Росії та Індії. Але якщо підводні човни просунуться на схід, то їх ракети зможуть доставити боєголовки до цілей на континентальній частині США”, — зауважили автори

США, згідно з офіційними даними станом на 5 лютого, володіють 652 оперативно розгорнутими носіями ядерних озброєнь (МБР, БРПЛ, ТБ) і 1350 боєзарядів на них. У Росії — 527 носіїв і 1444 боєголовки.

Як повідомляв УНН, у Пентагоні допустили втрату лідерства в космосі через Росію і Китай.

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