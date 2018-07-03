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Эксперты: Китай располагает примерно 280 ядерных боеголовок

Эксперты: Китай располагает примерно 280 ядерных боеголовок

Киев  •  УНН

 • 10903 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Ядерный арсенал Китая насчитывает примерно 280 боеголовок и, вероятно, увеличится в ближайшее десятилетие. С такой оценкой выступили на страницах журнала Bulletin of the Atomic Scientists (номер за июль-август) директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис, информирует УНН.

“Китай продолжает реализовывать программу модернизации ядерного оружия, которую он начал в 1980-х годах. На вооружение принимаются новые разновидности баллистических ракет (БР) средней и промежуточной дальности, а также усовершенствованная дорожно-мобильная пусковая установка для имеющейся в наличии межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Кроме того, ведутся разработки дорожно-мобильных МБР”, — отмечают авторы исследования.

По их словам, “примерно 280 ядерных боеголовок могут быть доставлены до целей 120-130 БР наземного базирования, 48 БР морского базирования, а также 20 бомбардировщиками”. Основная часть боеголовок имеет мощность 200-300 килотонн.

“В ответ на развертывание Соединенными Штатами системы ПРО в Тихоокеанском регионе Китай начал оснащать некоторые свои установленные в шахтах МБР разделяющими головными частями. Мы считаем, что эта программа призвана обеспечить прорыв через систему ПРО”, — пишут Кристенсен и Норрис. Они полагают, что 120 БР наземного базирования способны нести 186 боеголовок.

В распоряжении Китая имеется четыре субмарины с ядерными двигателями, на каждой — по 12 пусковых установок. Дальность полета БРПЛ превышает, согласно оценкам Пентагона, 7 тысяч км. “Этого достаточно, чтобы, находясь у побережья Китая, нанести удары по Аляске, Гуаму, Гавайям, России и Индии. Но если подлодки продвинутся на восток, то их ракеты смогут доставить боеголовки к целям на континентальной части США”, — заметили авторы

США, согласно официальным данным по состоянию на 5 февраля, располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений (МБР, БРПЛ, ТБ) и 1350 боезарядами на них. У России — 527 носителей и 1444 боеголовки.

Как сообщал УНН, в Пентагоне допустили потерю лидерства в космосе из-за России и Китая.

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