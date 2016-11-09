Експерт: житлова нерухомість більше не дешевшатиме
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Вартість житла вже не знижуватиметься, адже для цього немає підстав. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з питань нерухомості Сергій Костецький.
“Житло більше не може дешевшати, тому що комунальні платежі виросли, опалення виросло, газ подорожчав і все, що потрібно для будівельних матеріалів — здорожчало. Вартість будматеріалів теж росте. Транспортні витрати також ростуть”, — сказав С.Костецький.
Він зауважив, що окремі забудовники занижують вартість квадратних метрів, однак , на його думку, це радше виняток.
Нагадаємо, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що за словами голови правління — президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку зводить компанія, зафіксована у гривні і іншого бути не може.
“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє „Київміськбуд“ — безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, тому що через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо за останній час долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, — наголосив І.Кушнір.