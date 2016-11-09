Эксперт: жилая недвижимость больше не будет дешеветь

"Жилье не в состоянии дешеветь, так как коммунальные платежи выросли, отопления выросло, газ подорожал и все, что нужно для строительных материалов - подорожало. Стоимость стройматериалов тоже растет. Транспортные расходы также растут ", - сказал С.Костецкий.

Он отметил, что отдельные застройщики занижают стоимость квадратных метров, однако, по его мнению, это скорее исключение.

Напомним, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК" Киевгорстрой ", который имеет более 60-летнюю историю работы. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую возводит компания, зафиксирована в гривне и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем в других строительных компаний. Так, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, так как из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если за последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60% ", - отметил И.Кушнир.