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Експерт спрогнозував, як вестимуть себе ціни на пальне

Експерт спрогнозував, як вестимуть себе ціни на пальне

Київ • УНН

 • 10386 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На сьогодні вже немає підстав говорити про подальше здорожчання бензинів. Наш ринок вже відреагував на ріст світових цін на нафту. Про це у коментарі УНН зазначив Геннадій Рябцев.

“Зараз нема підстав думати, що ціни на бензин будуть зростати далі, всі хто міг підняти вартість палива, в тому числі навіть фінансово — промислова група "Приват", хоча у них були найменші підстави для того, щоб це роботи.

Основною причиною здорожчання пального було збільшення цін на імпортоване паливо в Україну, яке в свою чергу піднялося через підвищення нафтових котирувань. А так як у нас 80% палива імпортується, тому зрозуміло, що мережі спочатку підняли ціни в роздріб для того, щоб мати певну гривневу масу. Вже потім „прийшли“ й інші компанії (які не імпортують палива, — ред.) до підняття цін, хоч вони і не мають відношення до цих підвищень (котирувань нафти, — ред.)”, — пояснив експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами С.Сапегіна ціни на пальне в Україні мають стабілізуватися найближчим часом.

Також нагадаємо, за даними експертів, ріст цін на пальне, переважно, зумовили два чинники — здорожчання нафти на світовому ринку та слабкість нацвалюти.

Українські Національні Новини

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