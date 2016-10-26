Експерт спрогнозував, як вестимуть себе ціни на пальне
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На сьогодні вже немає підстав говорити про подальше здорожчання бензинів. Наш ринок вже відреагував на ріст світових цін на нафту. Про це у коментарі УНН зазначив Геннадій Рябцев.
“Зараз нема підстав думати, що ціни на бензин будуть зростати далі, всі хто міг підняти вартість палива, в тому числі навіть фінансово — промислова група "Приват", хоча у них були найменші підстави для того, щоб це роботи.
Основною причиною здорожчання пального було збільшення цін на імпортоване паливо в Україну, яке в свою чергу піднялося через підвищення нафтових котирувань. А так як у нас 80% палива імпортується, тому зрозуміло, що мережі спочатку підняли ціни в роздріб для того, щоб мати певну гривневу масу. Вже потім „прийшли“ й інші компанії (які не імпортують палива, — ред.) до підняття цін, хоч вони і не мають відношення до цих підвищень (котирувань нафти, — ред.)”, — пояснив експерт.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами С.Сапегіна ціни на пальне в Україні мають стабілізуватися найближчим часом.
Також нагадаємо, за даними експертів, ріст цін на пальне, переважно, зумовили два чинники — здорожчання нафти на світовому ринку та слабкість нацвалюти.