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Эксперт спрогнозировал, как будут вести себя цены на топливо

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. На сегодня уже нет оснований говорить о дальнейшем подорожание бензина. Наш рынок уже отреагировал на рост мировых цен на нефть. Об этом в комментарии УНН отметил Геннадий Рябцев.

"В настоящий момент нет оснований полагать, что цены на бензин будут расти дальше, все кто мог поднять стоимость топлива, в том числе даже финансово - промышленная группа" Приват ", хотя у них были малейшие основания для того, чтобы это делать.

Основной причиной подорожания горючего было увеличение цен на импортируемое топливо в Украину, которое в свою очередь поднялось из-за повышения нефтяных котировок. А так как у нас 80% топлива импортируется, поэтому понятно, что сети сначала подняли цены в рознице для того, чтобы иметь определенную гривневую массу. Уже потом "пришли" и другие компании (которые не импортируют топлива, - ред.) к поднятию цен, хотя они и не имеют отношения к этим повышениям (котировок нефти, - ред.) ", - пояснил эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, по словам С.Сапегин цены на топливо в Украине должны стабилизироваться в ближайшее время .

Также напомним, по данным экспертов, рост цен на топливо, преимущественно, обусловили два фактора - подорожание нефти на мировом рынке и слабость нацвалюты.

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