Експерт розповів, на яку допомогу від держави можуть розраховувати агровиробники

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КИЇВ. 14 січня. УНН. У 2020 році уряд країни, швидше за все, продовжить фінансувати напрям часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва. Про це у коментарі УНН розповів координатор комітету з питань держпідтримки УКАБ Олег Нестеров.

Нестеров нагадав, що напрямки державної підтримки вітчизняного АПК на 2020 рік досі не затверджені, а лише рамково визначені. Втім відомо, що у 2020 році обсяг державної підтримки вітчизняного АПК складе 4 млрд грн. Трохи більше третини передбачених державою коштів - 1,4 млрд грн буде направлено на так звані "земельні кредити", каже Нестеров, посилаючись на дані чиновників Мінекономіки.

"Відповідно, з 4 млрд, передбачених бюджетом на 2020 рік, залишається лише 2,6 млрд. Як вони надалі будуть поділені – точно невідомо, оскільки профільні асоціації ще надають пропозиції. Але виходячи з загальних настроїв і результатів роботи програм підтримки в минулих роках, більше всього, що залишиться напрям часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва", - розповів він.

Цілком ймовірно, що цьогоріч держава продовжить відшкодовувати вартість будівництва об’єктів тваринництва та зберігання зерна, і компенсовувати придбання садивного матеріалу, продовжив експерт. Оскільки вказані напрямки відповідають критеріям, визначеними Мінекономіки, каже він.

"Також варто дивитися на меліорацію, як напрям, який було б варто розглянути в контексті державної підтримки, враховуючи кліматичні умови на півночі України", - додав Нестеров.

Тож, цьогоріч українські агровиробники продовжать інвестувати в оновлення інфраструктури, вважає експерт. Йдеться, зокрема, про будівництво об'єктів для зберігання врожаю, додав він.

"Є низка компаній, які вже почали будувати елеваторні комплекси в минулому році, і будуть закінчувати будівництво", - прогнозує Нестеров.

Втім зазначимо, що цього року державну допомогу фермерам скоротили вдвічі. Впродовж 2017-2021 років вона мала становити не менше 1% аграрного ВВП, а це близько 8 млрд грн. Але у 2020 році влада виділила фермерам загалом лише 4 млрд грн.

Нагадаємо, дотації фермерам в Україні значно менші, ніж в ЄС. Наприклад, у 2016 році дотації на аграрне виробництво у 28 країнах ЄС в цілому становили 52,6 млрд євро або по 2 млрд євро в середньому на країну. Українські ж аграрії у 2017 році від держави отримали загалом 6 млрд грн, що в 10 разів менше, ніж в європейській країні.

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