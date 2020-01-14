Експерт розповів, на яку допомогу від держави можуть розраховувати агровиробники

КИЇВ. 14 січня. УНН. У 2020 році уряд країни, швидше за все, продовжить фінансувати напрям часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва. Про це у коментарі УНН розповів координатор комітету з питань держпідтримки УКАБ Олег Нестеров.