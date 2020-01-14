Эксперт рассказал, на какую помощь от государства могут рассчитывать агропроизводители

Нестеров напомнил, что направления государственной поддержки отечественного АПК на 2020 год до сих пор не утверждены, а только рамочно определены. Впрочем известно, что в 2020 году объем государственной поддержки отечественного АПК составит 4 млрд грн. Чуть больше трети предусмотренных государством средств - 1,4 млрд грн будет направлено на так называемые "земельные кредиты", говорит Нестеров, ссылаясь на данные чиновников Минэкономики.

"Соответственно, с 4 млрд, предусмотренных бюджетом на 2020 год, остается только 2,6 млрд. Как они в дальнейшем будут поделены - точно неизвестно, поскольку профильные ассоциации еще предоставляют предложения. Но исходя из общих настроений и результатов работы программ поддержки в прошлые годы, больше всего останется направление частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства", - рассказал он.

Вполне вероятно, что в этом году государство продолжит возмещать стоимость строительства объектов животноводства и хранения зерна, и компенсировать приобретение посадочного материала, продолжил эксперт. Поскольку указанные направления соответствуют критериям, определенным Минэкономики, говорит он.

"Также стоит смотреть на мелиорацию, как направление, которое стоило бы рассмотреть в контексте государственной поддержки, учитывая климатические условия на севере Украины", - добавил Нестеров.

Поэтому, в этом году украинские агропроизводители продолжат инвестировать в обновление инфраструктуры, считает эксперт. Речь идет о строительстве объектов для хранения урожая, добавил он.

"Есть ряд компаний, которые уже начали строить элеваторные комплексы в прошлом году, и будут заканчивать строительство", - прогнозирует Нестеров.

Впрочем отметим, что в этом году государственную помощь фермерам сократили вдвое. В течение 2017-2021 годов она должна была составить не менее 1% аграрного ВВП, а это около 8 млрд грн. Но в 2020 году власти выделили фермерам в среднем только 4 млрд грн.

Напомним, дотации фермерам в Украине значительно меньше, чем в ЕС. Например, в 2016 году дотации на аграрное производство в 28 странах ЕС в целом составляли 52,6 млрд евро или по 2 млрд евро в среднем на страну. Украинские же аграрии в 2017 году от государства получили в общей сложности 6 млрд грн, что в 10 раз меньше, чем в европейской стране.