Експерт розповів, коли українці перестануть ходити в супермаркети по продукти харчування

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Збільшення кількості продажів продуктів харчування через інтернет залежить від рівня реальних доходів українців. Про це у своєму блозі написав фінансист Олексій Зубов, передає УНН.

За його словами, потенціал ринку онлайн-замовлень продуктів харчування сьогодні стримує стійка тенденція до скорочення реальних доходів населення України.

“Як тільки виникне стійка тенденція до підвищення рівня реальних доходів населення, то з високою ймовірністю можна прогнозувати збільшення середньої частки продажів продуктів харчування через онлайн-замовлення, аж до 20% від загального товарообігу ринку продуктів харчування”, — зазначив Зубов.

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При цьому він підкреслив, що потреба вітчизняних споживачів в якісних продуктах харчування зростає.

“Зростає інтерес до екологічно чистих продуктів. У всіх основних торгових мережах є сучасні інтернет-сайти із зручним інтерфейсом для оформлення онлайн-замовлень. Складніше йдуть справи з інфраструктурою, яка вимагає значних вкладень для завоювання частки на регіональних ринках”, — вважає експерт.

Як писав УНН, лише 10% українців купують продукти харчування онлайн.

При цьому, за словами нардепа Сергія Тригубенка, інтернет-шопінг в Україні є повністю незахищеним з точки зору законодавства. І тому, коли у світі зростає частка інтернет-рітейлу в сфері продуктів харчування, українці — відстають.

Політик переконаний, що онлайн-рітейл повинен розвиватися паралельно із законодавчим врегулюванням сфери з метою захисту прав споживачів.

“Тому якщо хочемо рухатися в ногу зі світовими трендами, розвивати комфортний для споживача онлайн-рітейл, повинні спочатку законодавчо врегулювати цю сферу так, щоб працював захист прав споживачів”, — резюмував він.

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