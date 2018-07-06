Эксперт рассказал, когда украинцы перестанут ходить в супермаркеты за продуктами питания
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Увеличение количества продаж продуктов питания через интернет зависит от уровня реальных доходов украинцев. Об этом в своем блоге написал финансист Алексей Зубов, передает УНН.
По его словам, потенциал рынка онлайн-заказов продуктов питания сегодня сдерживает устойчивая тенденция к сокращению реальных доходов населения Украины.
«Как только возникнет устойчивая тенденция к повышению уровня реальных доходов населения, то с высокой вероятностью можно прогнозировать увеличение средней доли продаж продуктов питания через онлайн-заказ, вплоть до 20% от общего товарооборота рынка продуктов питания", - отметил Зубов.
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При этом он подчеркнул, что потребность отечественных потребителей в качественных продуктах питания растет.
"Растет интерес к экологически чистым продуктам. Во всех основных торговых сетях есть современные интернет-сайты с удобным интерфейсом для оформления онлайн-заказов. Сложнее обстоит положение дел с инфраструктурой, которая требует значительных вложений для завоевания доли на региональных рынках", - считает эксперт.
Как писал УНН, лишь 10% украинцев покупают продукты питания онлайн.
При этом, по словам нардепа Сергея Тригубенко, интернет-шопинг в Украине является полностью незащищенным с точки зрения законодательства. И поэтому, когда в мире растет доля интернет-ритейла в сфере продуктов питания, украинцы - отстают.
Политик убежден, что онлайн-ритейл должен развиваться параллельно с законодательным урегулированием сферы с целью защиты прав потребителей.
"Поэтому если хотим двигаться в ногу с мировыми трендами, развивать комфортный для потребителя онлайн-ритейл, должны сначала законодательно урегулировать эту сферу так, чтобы работала защита прав потребителей", - резюмировал он.