Експерт розповів, чому дорожчає пальне та коли чекати на спад цін

“Якщо повністю проаналізувати весь ринок, то він дозволяє побачити тенденції і по бензину і по дизпаливу, як оптом та і в роздріб. Якщо проаналізувати всі індикатори, то вони всі червоні. Це означає, що ціни росли і за останній день, і за останній тиждень і за останній місяць. В основі цього росту лежать кілька факторів.

Перший фактор — це сировина. Це пов’язано з тим, що світова ціна на нафту 56 — 57 доларів за барель, і буквально за сьогодні вона виросла на долар. Тобто зберігається тренд росту високої ціни. Та нафта, яка йде в Україну, Азербайджанська, вона за останній тиждень подорожчала на 15 доларів, і це теж знаходить своє відображення на ціну виробництва нафтопродуктів українськими заводами.

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Якщо говорити про внутрішні цінові фактори, то в лютому, запаси минулого року практично завершилися, і зараз ринок переходить на ресурс по новим цінам.

Так, наприклад, якщо по закордонним контрактам, дизпаливо подорожчало на 16 доларів за останній час, і октановий бензин — на 29 доларів. І ще один фактор — сезонний. Мало того, що ми підійшли до низького зимового попиту, з одного боку, ми ще підійшли до періоду низьких температур. А це означає, що щільності нафтопродуктів висока і це те, що змушує операторів закладати більш високі ціни. Окрім того, низькі температури — це має бути зимове паливо, а воно дорожче ніж літнє чи міжсезонне.

Тому от всі ці фактори системно впливають на ринок і тому весь ринок, і опт, і роздріб рухаються до підвищення”, — пояснив експерт.

За словами С.Сапегіна, розрахунковий прогноз в опті показує, що потенціал до підвищення цін на пальне зберігається десь на рівні 20-25 коп., як по дизпаливу, так і по бензинам.

“Оскільки у нас 80% ресурсів йде по імпортним контрактам, то ми прив’язані то тих тенденцій, які є на світовому ринку. І тим більше, оператори працюють по формулам європейських операторів. В цьому сенсі ми є заручниками світових трендів”, — додав він.

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Разом з тим, експерт зазначив, що за підйомом світових цін на нафтопродукти має послідувати їх спад.

“І цей спад швидше за все прийде на завершення зимового сезону. Тому я думаю, що як тільки відбудеться потепління — ціна має зменшитися. Але там з’являться фактори характерні для України: початок сезонних польових робіт. І потепління призведе до росту попиту у автомобілістів. Цей фактор може стримати весняне зниження ціни. Окрім того, після зими бізнес буде змушений надолужувати ті недоотримані прибутки, а можливо і збитки. Тому різкого зниження цін не буде”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, з 1 січня поточного року відбулося підвищення акцизу на пальне.

Так, нардепи проголосували за підвищення акцизу на бензин на 24,5%.

Підвищення акцизів, за прогнозами експертів, спровокує зростання цін на ріні товари.