Експерт розповів, чому дорожчає пальне та коли чекати на спад цін

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 56096 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 137920 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 137319 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 116661 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 129084 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83568 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92023 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98318 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89427 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 217559 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1.7м/с
33%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 34376 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 38571 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 16276 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 15896 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 38826 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 137315 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 217559 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 368330 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 303834 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 412303 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 8312 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29634 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26656 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 116659 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31883 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Експерт розповів, чому дорожчає пальне та коли чекати на спад цін

Київ • УНН

 • 11742 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Аналіз ринку пального в Україні, а також зовнішніх чинників, що на нього впливають, дають підстави прогнозувати подальше подорожчання бензинів і ДП. Таку тенденцію експерти спостерігають протягом останнього місяця. Тож, ймовірно, що ціни на пальне зростуть ще на 25 копійок. Про це у коментарі УНН зазначив директор Науково-технічного центру Сергій Сапєгін.

Експерт розповів, чому дорожчає пальне та коли чекати на спад цін

“Якщо повністю проаналізувати весь ринок, то він дозволяє побачити тенденції і по бензину і по дизпаливу, як оптом та і в роздріб. Якщо проаналізувати всі індикатори, то вони всі червоні. Це означає, що ціни росли і за останній день, і за останній тиждень і за останній місяць. В основі цього росту лежать кілька факторів.

Перший фактор — це сировина. Це пов’язано з тим, що світова ціна на нафту 56 — 57 доларів за барель, і буквально за сьогодні вона виросла на долар. Тобто зберігається тренд росту високої ціни. Та нафта, яка йде в Україну, Азербайджанська, вона за останній тиждень подорожчала на 15 доларів, і це теж знаходить своє відображення на ціну виробництва нафтопродуктів українськими заводами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціни у маршрутках виросли, бо влада підняла акциз на пальне

Якщо говорити про внутрішні цінові фактори, то в лютому, запаси минулого року практично завершилися, і зараз ринок переходить на ресурс по новим цінам.

Так, наприклад, якщо по закордонним контрактам, дизпаливо подорожчало на 16 доларів за останній час, і октановий бензин — на 29 доларів. І ще один фактор — сезонний. Мало того, що ми підійшли до низького зимового попиту, з одного боку, ми ще підійшли до періоду низьких температур. А це означає, що щільності нафтопродуктів висока і це те, що змушує операторів закладати більш високі ціни. Окрім того, низькі температури — це має бути зимове паливо, а воно дорожче ніж літнє чи міжсезонне.

Тому от всі ці фактори системно впливають на ринок і тому весь ринок, і опт, і роздріб рухаються до підвищення”, — пояснив експерт.

За словами С.Сапегіна, розрахунковий прогноз в опті показує, що потенціал до підвищення цін на пальне зберігається десь на рівні 20-25 коп., як по дизпаливу, так і по бензинам.

“Оскільки у нас 80% ресурсів йде по імпортним контрактам, то ми прив’язані то тих тенденцій, які є на світовому ринку. І тим більше, оператори працюють по формулам європейських операторів. В цьому сенсі ми є заручниками світових трендів”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оператори ринку пального не зацікавлені у підвищенні цін на бензини

Разом з тим, експерт зазначив, що за підйомом світових цін на нафтопродукти має послідувати їх спад.

“І цей спад швидше за все прийде на завершення зимового сезону. Тому я думаю, що як тільки відбудеться потепління — ціна має зменшитися. Але там з’являться фактори характерні для України: початок сезонних польових робіт. І потепління призведе до росту попиту у автомобілістів. Цей фактор може стримати весняне зниження ціни. Окрім того, після зими бізнес буде змушений надолужувати ті недоотримані прибутки, а можливо і збитки. Тому різкого зниження цін не буде”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, з 1 січня поточного року відбулося підвищення акцизу на пальне.

Так, нардепи проголосували за підвищення акцизу на бензин на 24,5%.

Підвищення акцизів, за прогнозами експертів, спровокує зростання цін на ріні товари.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,085.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,585.65