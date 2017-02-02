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Эксперт рассказал, почему дорожает топливо и когда ждать спад цен

Киев • УНН

 • 11742 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Анализ рынка топлива в Украине, а также внешних факторов, на него влияющих, дают основания прогнозировать дальнейшее подорожание бензинов и ДТ. Такую тенденцию эксперты наблюдают в течение последнего месяца. Поэтому, вероятно, что цены на топливо вырастут еще на 25 копеек. Об этом в комментарии УНН отметил директор Научно-технического центра Сергей Сапегин.

Эксперт рассказал, почему дорожает топливо и когда ждать спад цен

“Если полностью проанализировать весь рынок, то он позволяет увидеть тенденции и по бензину и по дизтопливу, как оптом и в розницу. Если проанализировать все индикаторы, то они все красные. Это означает, что цены росли и за последний день, за последнюю неделю и за последний месяц. В основе этого роста лежат несколько факторов.

Первый фактор — это сырье. Это связано с тем, что мировая цена на нефть 56 — 57 долларов за баррель, и буквально за день она выросла на доллар. То есть сохраняется тренд роста высокой цены. Та нефть, которая идет в Украину, Азербайджанская, она за последнюю неделю подорожала на 15 долларов, и это тоже находит свое отражение на цену производства нефтепродуктов украинскими заводами.

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Если говорить про внутренние ценовые факторы, то в феврале, запасы прошлого года практически завершились, и сейчас рынок переходит на ресурс по новым ценам.

Так, например, если по зарубежным контрактам, дизтопливо подорожало на 16 долларов за последнее время, и октановые бензины — на 29 долларов. И еще один фактор — сезонный. Мало того, что мы подошли к низкому зимнему спросу, с одной стороны, мы еще подошли к периоду низких температур. А это означает, что плотность нефтепродуктов высокая и это то, что заставляет операторов закладывать более высокие цены. Кроме того, низкие температуры — это должно быть зимнее топливо, а оно дороже, чем летнее или межсезонное.

Поэтому вот все эти факторы систематически влияют на рынок и поэтому весь рынок, и опт, и розница движутся к повышению”, — пояснил эксперт.

По словам С.Сапегина, расчетный прогноз в опте показывает, что потенциал к повышению цен на топливо хранится где-то на уровне 20-25 коп., как по дизтопливу, так и по бензинам.

“Поскольку у нас 80% ресурсов идет по импортным контрактам, то мы привязаны до тех тенденций, которые есть на мировом рынке. И тем более, операторы работают по формулам европейских операторов. В этом смысле мы являемся заложниками мировых трендов”, — добавил он.

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Вместе с тем, эксперт отметил, что за подъемом мировых цен на нефтепродукты должен последовать их спад.

"И этот спад скорее всего придется на завершение зимнего сезона. Поэтому я думаю, что как только произойдет потепление - цена должна уменьшиться. Но там появятся факторы характерные для Украины: начало сезонных полевых работ. И потепление приведет к росту спроса у автомобилистов. Этот фактор может сдержать весеннее снижение цены. Кроме того, после зимы бизнес будет вынужден наверстывать те недополученные доходы, а возможно и убытки. Поэтому резкого снижения цен не будет ", - сказал он.

Как сообщал УНН, с 1 января текущего года произошло повышение акциза на топливо .

Так, нардепы проголосовали за повышение акциза на бензин на 24,5%.

Повышение акцизов, по прогнозам экспертов, спровоцирует рост цен на   товары .

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