Експерт назвав причини зниження ставки по депозитах для населення

"Одним з суттєвих факторів є те, що в українців стає менше облікових коштів на життєві потреби. Відповідно в банків знижується можливість оплачувати своїм вкладникам більші ставки за депозитами. Людям потрібні кошти на життя. Насправді, та номінальна заробітна плата, яку нам "намалював" уряд і Держстат, не відповідає дійсності, тобто ми розуміємо, що реальна заробітна плата нижча. Адже, якщо порахувати всіх працюючих в Україні, можна побачити зовсім інші показники ніж, ті, що декларує нам Держстат", - сказав Гарбарук.

Також, за його словами, людям потрібні гроші щоб прожити, з іншого боку, спостерігати за зниженням можна буде, коли розпочнеться сезон відпусток.



"Людям потрібно буде за щось їхати відпочивати, відправляти дітей на відпочинок, відповідно може бути ще зниження рівнів депозитів", - розповів Гарбарук.



Нагадаємо, у квітні 2019 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами знизилися на 0,6 в.п до 11,4% річних.