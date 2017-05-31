Експерт назвав фактори, які сприяють активності на ринку нового житла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Первинний ринок нерухомості активніший за вторинний. Цьому сприяють два основних фактори: вартість та розстрочка від забудовника. Про це у коментарі УНН сказав експерт з нерухомості Віктор Несін.
“Первинний ринок більш активний ніж вторинний, тому що на первинному забудовники надають інвесторам розстрочку. Хто на один рік, хто на три роки. І я думаю, що якщо період розстрочки збільшуватимуть, то кількість інверторів збільшуватиметься. Тому що з’явиться можливість якимось чином накопичувати кошти і виплачувати”, — сказав В.Несін, зауваживши, що негативно впливає на ринок відсутність нормальних іпотечних інструментів.
На думку експерт наразі відсутні підстави для подальшого подорожчання житла у новобудовах.
“Первинний ринок достатньо активний, активність ця пов’язана із двома факторами — ціна і розстрочка. Цим він приваблює людей”, — вважає експерт.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, особливо в новобудовах, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло в новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, наприклад “Київміськбуд”, який має більш ніж 60-річну історію роботи. Тим більше, що в компанії діють знижки від 10 до 20% на деякі квартири в новобудовах.
Також нагадаємо, нещодавно “Київміськбуд” запровадив абсолютно нову програму іпотечного кредитування “Від мрій — до дій” із рекордно низьким відсотком річних.
Умови програми: на умовах нової іпотечної програми інвестор має змогу взяти житло або комерційні (нежитлові) приміщення із відсотковою ставкою у 5% річних (за умови строку кредитування на 12 місяців). Такий відсоток є рекордно низьким для українського ринку нерухомості.
У разі, якщо термін надання іпотеки довший, на 1-ий та 2-ий рік відсоткова ставка становитиме 7,5%; із 3-го року — 24% річних.