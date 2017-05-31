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Експерт назвав фактори, які сприяють активності на ринку нового житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Первинний ринок нерухомості активніший за вторинний. Цьому сприяють два основних фактори: вартість та розстрочка від забудовника. Про це у коментарі УНН сказав експерт з нерухомості Віктор Несін.

Експерт назвав фактори, які сприяють активності на ринку нового житла

“Первинний ринок більш активний ніж вторинний, тому що на первинному забудовники надають інвесторам розстрочку. Хто на один рік, хто на три роки. І я думаю, що якщо період розстрочки збільшуватимуть, то кількість інверторів збільшуватиметься. Тому що з’явиться можливість якимось чином накопичувати кошти і виплачувати”, — сказав В.Несін, зауваживши, що негативно впливає на ринок відсутність нормальних іпотечних інструментів.

На думку експерт наразі відсутні підстави для подальшого подорожчання житла у новобудовах.

“Первинний ринок достатньо активний, активність ця пов’язана із двома факторами — ціна і розстрочка. Цим він приваблює людей”, — вважає експерт.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, особливо в новобудовах, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло в новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, наприклад “Київміськбуд”, який має більш ніж 60-річну історію роботи. Тим більше, що в компанії діють знижки від 10 до 20% на деякі квартири в новобудовах.

Також нагадаємо, нещодавно “Київміськбуд” запровадив абсолютно нову програму іпотечного кредитування “Від мрій — до дій” із рекордно низьким відсотком річних.

Умови програми: на умовах нової іпотечної програми інвестор має змогу взяти житло або комерційні (нежитлові) приміщення із відсотковою ставкою у 5% річних (за умови строку кредитування на 12 місяців). Такий відсоток є рекордно низьким для українського ринку нерухомості.

У разі, якщо термін надання іпотеки довший, на 1-ий та 2-ий рік відсоткова ставка становитиме 7,5%; із 3-го року — 24% річних.

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