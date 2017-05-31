Эксперт назвал факторы, которые способствуют активности на рынке нового жилья

"Первичный рынок более активный чем вторичный, так как на первичном застройщики предоставляют инвесторам рассрочку. Кто на один год, кто на три года. И я думаю, что если период рассрочки увеличивать, то количество инверторов будет увеличиваться. Потому что появится возможность каким-то образом накапливать средства и выплачивать", - сказал В.Несин, отметив, что негативно влияет на рынок отсутствие нормальных ипотечных инструментов.

По мнению эксперта пока отсутствуют основания для дальнейшего подорожания жилья в новостройках.

"Первичный рынок достаточно активен, активность эта связана с двумя факторами - цена и рассрочка. Этим он привлекает людей", - считает эксперт.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что в компании действуют скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.

Также напомним, недавно "Киевгорстрой" ввел совершенно новую программу ипотечного кредитования "От мечты - к действиям" с рекордно низким процентом годовых.

На условиях новой ипотечной программы инвестор имеет возможность взять жилье или коммерческие (нежилые) помещения с процентной ставкой в ​​5% годовых (при условии срока кредитования на 12 месяцев). Такой процент является рекордно низким для украинского рынка недвижимости.

В случае, если срок предоставления ипотеки длиннее, первый и вторый год процентная ставка составит 7,5%; с 3-го года - 24% годовых.