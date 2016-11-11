Експерт: на 15 листопада готується провокація у Києві і Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На 15 листопада готується провокація у Харкові і Києві. Про це в ефірі “5 каналу” заявив експерт з військових питань, співголова ГІ “Права справа” Дмитро Снєгирьов, передає УНН.
“Якщо 50% документів, які викладені у начебто зламаній пошті Суркова, відповідають дійсності, то цьому вже варто приділяти увагу,” — зауважив Д.Снєгирьов.
“Дійсно, на 15 листопада готується провокація не тільки по Харкову, але й по Києву, така інформація наразі є. По Києву ситуація розхитується, підтягуються так звані ветерани АТО, одним з командирів добровольчих батальйонів. Відкрите фінансування, себто за гроші,” — додав він.
“Як бачимо розхитування йде в декількох напрямках, починаючи від так званого „тарифного майдану“, „студентського майдану“ і взагалі фанатського середовища і так званого ветеранського середовища,” — повідомив експерт.