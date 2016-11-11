Эксперт: На 15 ноября готовится провокация в Киеве и Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На 15 ноября готовится провокация в Харькове и Киеве. Об этом в эфире "5 канала" заявил эксперт по военным вопросам, сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев, передает УНН.
"Если 50% документов, которые изложены в якобы сломанной почте Суркова, соответствуют действительности, то этому уже стоит уделять внимание", - отметил Д.Снегирев.
"Действительно, на 15 ноября готовится провокация не только по Харькову, но и по Киеву, такая информация пока есть. По Киеву ситуация расшатывается, подтягиваются так называемые ветераны АТО, одним из командиров добровольческих батальонов. Открыто финансирование, то есть за деньги", - добавил он.
"Как видим расшатывание идет в нескольких направлениях, начиная от так называемогой "тарифного Майдана", "студенческого Майдана" и вообще фанатской среды и так называемой ветеранской среды", - сообщил эксперт.