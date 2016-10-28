Експерт: електронне декларування в Україні відбулося
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Вперше в українській історії у такому великому обсязі в електронній системі здійснюється декларування. Про це в ефірі “5 каналу” заявив член правління Transparency International Україна Віталій Касько, передає УНН.
“Всіх нас можна привітати, що електронне декларування взагалі то відбулося в Україні. Думаю, що можна привітати, враховуючи, що в НАЗК сказали, що ніяких перенесень не планується, переважна більшість людей вже подали свої декларації,” — сказав експерт.
“Звичайно не обійшлося без труднощів, без певних перешкод, але тим не менш, вперше в українській історії у такому великому обсязі, в електронній системі здійснюється електронне декларування. Тому я вважаю, що тут головне результат,” — зазначив В. Касько.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 жовтня, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак під час позачергового засідання заявила, що за даними НАЗК, про перенесення строків подачі е-декларацій не йдеться, не дивлячись на технічну перезавантаженість сайту декларування.