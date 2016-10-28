Експерт: електронне декларування в Україні відбулося

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 2138 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 11483 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 32478 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 61769 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75833 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144901 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206547 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193364 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213039 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197399 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 8654 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 7744 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 9550 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 4272 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 9282 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 11483 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 489010 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323202 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385084 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497359 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126505 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185954 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128557 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163140 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186365 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Експерт: електронне декларування в Україні відбулося

Експерт: електронне декларування в Україні відбулося

Київ • УНН

 • 7742 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Вперше в українській історії у такому великому обсязі в електронній системі здійснюється декларування. Про це в ефірі “5 каналу” заявив член правління Transparency International Україна Віталій Касько, передає УНН.

“Всіх нас можна привітати, що електронне декларування взагалі то відбулося в Україні. Думаю, що можна привітати, враховуючи, що в НАЗК сказали, що ніяких перенесень не планується, переважна більшість людей вже подали свої декларації,” — сказав експерт.

“Звичайно не обійшлося без труднощів, без певних перешкод, але тим не менш, вперше в українській історії у такому великому обсязі, в електронній системі здійснюється електронне декларування. Тому я вважаю, що тут головне результат,” — зазначив В. Касько.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 жовтня, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак під час позачергового засідання заявила, що за даними НАЗК, про перенесення строків подачі е-декларацій не йдеться, не дивлячись на технічну перезавантаженість сайту декларування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29