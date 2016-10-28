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15 марта, 19:03 • 115956 просмотра

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Эксперт: электронное декларирование в Украине произошло

Эксперт: электронное декларирование в Украине произошло

Киев • УНН

 • 7742 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Впервые в украинской истории в таком большом объеме в электронной системе осуществляется декларирование. Об этом в эфире "5 канала" заявил член правления Transparency International Украина Виталий Касько, передает УНН.

"Всех нас можно поздравить, что электронное декларирование вообще то произошло в Украине. Думаю, что можно поздравить, учитывая, что в НАПК сказали, что никаких переносов не планируется, подавляющее большинство людей уже подали свои декларации ", - сказал эксперт.

"Конечно, не обошлось без трудностей, без определенных препятствий, но тем не менее, впервые в украинской истории в таком большом объеме, в электронной системе осуществляется электронное декларирование. Поэтому я считаю, что здесь главное результат ", - отметил В. Каско.

Напомним, что сегодня, 27 октября, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак во время внеочередного заседания заявила, что по данным НАПК, о переносе сроков подачи электронной декларации не говорится, несмотря на техническую перезагруженность сайта декларирования.

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