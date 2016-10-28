Эксперт: электронное декларирование в Украине произошло

"Всех нас можно поздравить, что электронное декларирование вообще то произошло в Украине. Думаю, что можно поздравить, учитывая, что в НАПК сказали, что никаких переносов не планируется, подавляющее большинство людей уже подали свои декларации ", - сказал эксперт.

"Конечно, не обошлось без трудностей, без определенных препятствий, но тем не менее, впервые в украинской истории в таком большом объеме, в электронной системе осуществляется электронное декларирование. Поэтому я считаю, что здесь главное результат ", - отметил В. Каско.

Напомним, что сегодня, 27 октября, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак во время внеочередного заседания заявила, что по данным НАПК, о переносе сроков подачи электронной декларации не говорится, несмотря на техническую перезагруженность сайта декларирования.