Експерт дав політичний прогноз на 2020-й рік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Потенційним викликом у наступному році для України може стати глобальна економічна криза. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко у коментарі кореспонденту УНН.
“Потенційний виклик, поки що це теоретичний прогноз, але є ризик глобальної економічної кризи. Це буде виклик для всього світу і для нас, оскільки ми дуже залежимо від глобальної економічної ситуації”, — сказав Фесенко.
За його словами, війна на Донбасі - так само залишиться одним із найважливіших викликів і у 2020-му році.
"Останні п’ять років, і в наступному році головним викликом для нас буде війна на Донбасі та системний конфлікт з Росією... Стало очевидно, що швидкого миру не буде і можливо взагалі не буде прогресу у мирному процесі, якщо Росія не піде на якість конструктивні компроміси“, — розповів Фесенко.
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Він також наголосив на ще одному комплексі проблем, який залишиться актуальним у 2020 році — це соціально-економічна напруга.
“...потрібно збільшувати темпи економічного зростання, й Президент поставив таке завдання перед урядом, але ми бачимо, що виконати це завдання буде вкрай важко, і поки що не дуже вдається. Це пов’язано з різними причинами, як внутрішніми так і зовнішніми”, — зауважив Фесенко.
Нагадаємо, під час зустрічі в "нормандському форматі" лідери країн-учасниць, зокрема, і Володимир Путін, узгодили обмін утримуваних осіб.
Також нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.