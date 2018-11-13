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Експерт: більшість угод з купівлі-продажу житла припадає на первинку

Експерт: більшість угод з купівлі-продажу житла припадає на первинку

Київ • УНН

 • 6111 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Покупці сьогодні переорієнтовуються на новобудови. За інформацією Костянтина Олійника, заступника керівника департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG, більшість угод купівлі-продажу квартир припадає на первинку. Про це пише журнал "Фокус", повідомляє УНН.

За його словами, близько 70% угод укладаються на первинному ринку житла.

"Первинний ринок пропонує покупцям одну незаперечну перевагу - можливість придбання квартири в розстрочку, що, в умовах дефіциту значних запасів валюти у населення і практично повної відсутності банківського кредитування, робить покупку квартири від забудовника більш реалістичною", - пояснює тенденцію Олійник.

Нагадаємо, УНН писав про можливості інвестування в житлову нерухомість. Найбільш вигідним в даному аспекті називають житло в новобудовах, придбане безпосередньо у будівельній компанії. Як розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, інвестувати в житлову нерухомість можна маючи лише 30% від загальної вартості квартири.

За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більший, і ціна нижча.

"На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми, як забудовник, всі розрахунки ведемо в гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.

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