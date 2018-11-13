Эксперт: большая часть сделок по купли-продаже жилья приходится на первичку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Покупатели сегодня переориентируются на новостройки. По информации Константина Олейника, заместителя руководителя департамента стратегического консалтинга компании UTG, большинство сделок купли-продажи квартир приходится на первичку. Об этом пишет журнал “Фокус”, сообщает УНН.
По его словам, около 70% сделок заключаются на первичном рынке жилья.
"Первичный рынок предлагает покупателям одно неоспоримое преимущество – возможность приобретения квартиры в рассрочку, что, в условиях дефицита значительных запасов валюты у населения и практически полного отсутствия банковского кредитования, делает покупку квартиры от застройщика более реалистичной", – объясняет тенденцию Олейник.
Напомним, УНН писал о возможностях инвестирования в жилую недвижимость. Наиболее выгодным в данном аспекте называют жилье в новостройках, приобретенное непосредственно у строительной компании. Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова инвестировать в жилую недвижимость можно имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.
По ее словам, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства — тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.
“На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички“ — до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы, как застройщик, все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет”, — пояснила Маркова.