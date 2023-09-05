Екснардепа Рабіновича оголосили в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Колишнього народного депутата Верховної Ради України від ОПЗЖ Вадима Рабіновича, якого підозрюють у держзраді, оголосили у розшук. Відповідну інформацію опублікували на сервісі міністерства внутрішніх справ України, пише УНН.
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Повідомляється, що Рабінович – "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".
Датою його зникнення вказано 26 липня 2023 року. Місце зникнення не зазначене.
Нагадаємо
1 серпня колишньому народному депутату Верховної Ради України від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу, якого підозрюють у держзраді, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зазначається, що Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.
Тоді радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян заявила, що після обрання запобіжного заходу для Рабіновича, процес щодо оголошення його у розшук “розвиватиметься швидше”.