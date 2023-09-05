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Экс-нардепа Рабиновича объявили в розыск

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Бывшего народного депутата Верховной Рады Украины от ОПЗЖ Вадима Рабиновича, которого подозревают в госизмене, объявили в розыск. Соответствующую информацию опубликовали на сервисе министерства внутренних дел Украины, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что Рабинович – "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".

Датой его исчезновения указано 26 июля 2023 года. Место исчезновения не указано.

Напомним 

1 августа бывшему народному депутату Верховной Рады Украины от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу, которого подозревают в госизмене, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что Рабинович распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Тогда советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила, что после избрания меры пресечения для Рабиновича, процесс по объявлению его в розыск “будет развиваться быстрее”.

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