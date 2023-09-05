Экс-нардепа Рабиновича объявили в розыск

Детали

Сообщается, что Рабинович – "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".

Датой его исчезновения указано 26 июля 2023 года. Место исчезновения не указано.

Напомним

1 августа бывшему народному депутату Верховной Рады Украины от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу, которого подозревают в госизмене, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что Рабинович распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Тогда советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила, что после избрания меры пресечения для Рабиновича, процесс по объявлению его в розыск “будет развиваться быстрее”.