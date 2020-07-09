Ексміністр енергетики розповів, як вгамувати "Центренерго”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Оператор державних теплоелектростанцій "Центренерго" потребує жорсткого контролю. Про це у коментарі УНН повідомив колишній міністр топлива та енергетики Іван Плачков.
Він пояснив, що на сьогоднішній день "Центренерго" підконтрольне Фонду держмайна і уряду, тому міністерство енергетики не має достатньо повноважень, аби там врегулювати ситуацію.
"Треба перевірити "Центренерго". Перевірити їх через наглядову раду, як вони працюють і чому вони спалюють газ замість вугілля. І дуже швидко це питання врегульовується", - каже Плачков.
В усіх урядах України раніше був перший віце-прем'єр по паливно-енергетичному комплексу, розповідає Плачков. Деколи цю посаду одночасно обіймав керівник міненерго. І тоді він мав широкі повноваження для регулювання всієї енергетики країни.
"Він мав повноваження і статус викликати і Фонд держмайна, і Мінфін, і силові структури - проводити наради, опрацьовувати заходи, записувати їх у протокол, який має конкретні терміни до виконання. Сьогодні у структурі виконавчої влади такої людини немає - є прем'єр, але він займається "всім", - каже Плачков.
Нагадаємо, нещодавно журналісти викрили схеми поставок на "Центренерго" російського вугілля компаніями з орбіти Ігоря Коломойського. Схеми прикрили та зобов’язали "Центренерго" надавати пріоритет українському вугіллю, аби виводити з простою українські шахти. Та "Центренерго" скаржиться на такі заходи і заявляє про необхідність взяття кредитів під закупівлю українського вугілля.