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Екскомандувач армією заявив, що Польща має готуватися до повстання у білорусі

Екскомандувач армією заявив, що Польща має готуватися до повстання у білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. За словами колишнього командувача польської армії, Варшава має готуватися до повстання в білорусі, "бо воно відбудеться", інформує УНН.

Цитата

"Ми маємо бути готові підтримати підрозділи, які очолять операцію проти лукашенка", - заявив у середу Polsat News Вальдемар Скшипчак.

"Якщо український контрнаступ завершиться успішно, ті білоруси, які є частиною військового потенціалу України, не здадуть своєї зброї", - сказав Скшипчак. "Вони поїдуть до білорусі. Сподіваюся, це спричинить повстання. лукашенко цього боїться".

Варшава, продовжив він, має бути готовою підтримати такі підрозділи.

"У нас є підстави допомагати їм, як ми допомагаємо українцям", - сказав він. "У лукашенка більше немає військових можливостей запобігти такому повстанню. росія йому не сильно допоможе, бо має свої проблеми".

Про останні події у білгородській області росії Скшипчак сказав: "Це дії росіян, які виступають проти режиму путіна та самого путіна. Їхнє завдання — дестабілізувати російську адміністрацію у цьому регіоні".

"Це показує, що не всі росіяни погоджуються з політикою путінського режиму. Настає час, коли російський народ хоча б частково не підкоряється путіну", - додав він.

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