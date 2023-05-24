Экс-командующий армией заявил, что Польша должна готовиться к восстанию в беларуси

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"Мы должны быть готовы поддержать подразделения, которые возглавят операцию против лукашенко", — заявил в среду Polsat News Вальдемар Скшипчак.

"Если украинское контрнаступление завершится успешно, те белорусы, которые являются частью военного потенциала Украины, не сдадут оружие", — сказал Скшипчак. "Они поедут в беларусь. Надеюсь, это приведет к восстанию. лукашенко этого боится".

Варшава, продолжил он, должна быть готова поддержать такие подразделения.

"У нас есть основания помогать им, как мы помогаем украинцам", – сказал он. "У лукашенко больше нет военных возможностей предотвратить такое восстание. россия ему не сильно поможет, потому что имеет свои проблемы".

О последних событиях в белгородской области россии Скшипчак сказал: "Это действия россиян, выступающих против режима путина и самого путина. Их задача - дестабилизировать российскую администрацию в этом регионе".

"Это показывает, что не все россияне соглашаются с политикой путинского режима. Наступает время, когда российский народ хотя бы частично не подчиняется путину", — добавил он.