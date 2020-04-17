Ексгравця "Манчестер Сіті" відсторонили від футболу на 5 років за спробу організувати договірний матч
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Колишній півзахисник англійського клубу "Манчестер Сіті" нігерієць Діксон Етуху дискваліфікований на будь-які види футбольної діяльності на 5 років, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Повідомляється, що у листопаді 2019 року Етуху засудили за спробу організувати договірний матч між ІФК "Гетеборг" і "AIK" у 2017 році.
"Тепер дисциплінарний комітет Шведського футбольного союзу дискваліфікував Етуху та іншого футболіста на п'ять років - до 13 квітня 2025 року", - йдеться у повідомленні.
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Етуху починав кар'єру в "Манчестер Сіті" і зіграв у складі клубу 13 матчів.
Нагадаємо, суд у Лозанні підтвердив законність рішення УАФ про відсторонення футболістів "Олімпіка" у справі про договірні матчі.