Экс-игрока "Манчестер Сити" отстранили от футбола на 5 лет за попытку организовать договорной матч
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бывший полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" нигериец Диксон Этуху дисквалифицирован на любые виды футбольной деятельности на 5 лет, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Сообщается, что в ноябре 2019 году Этуху осудили за попытку организовать договорной матч между ИФК "Гетеборг" и "AIK" в 2017 году.
"Теперь дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации дисквалифицировал Этуху и другого футболиста на пять лет - до 13 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичное "Динамо" может повторить судьбу "Манчестер Сити".
Этуху начинал карьеру в "Манчестер Сити" и сыграл в составе клуба 13 матчей.
Напомним, суд в Лозанне подтвердил законность решения УАФ об отстранении футболистов "Олимпика" по делу о договорных матчах.