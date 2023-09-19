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Ексголову ДФС України Насірова суд звільнив від відповідальності за підробку документів

Київ • УНН

 • 164179 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд постановив звільнити ексголову Державної фіскальної служби України Романа Насірова від кримінальної відповідальності за службове підроблення через закінчення строків давності. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС. Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про колишнього голови ДФС України Романа Насірова.

Цитата

«У вівторок, 19 вересня, у Вищому антикорупційному суді відбулося судове засідання за обвинуваченням колишнього голови та екскерівника департаменту Державної фіскальної служби України. Колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання захисника ексголови ДФС та постановила звільнити його від кримінальної відповідальності за ст. 366 КК України - службове підроблення, у зв′язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надалі кримінальне провадження щодо колишнього голови ДФС України розглядатиметься в частині його обвинувачення за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем.

Доповнення

Колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС впродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”. Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.

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