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Экс-главу ГФС Украины Насирова суд освободил от ответственности за подделку документов

Экс-главу ГФС Украины Насирова суд освободил от ответственности за подделку документов

Киев • УНН

 • 164179 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд постановил освободить экс-главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова от уголовной ответственности за служебный подлог из-за истечения сроков давности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС. Как стало известно УНН из собственных источников речь идет о бывшем председателе ГФС Украины Романе Насирове.

Цитата

«Во вторник, 19 сентября, в Высшем антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по обвинению бывшего главы и экс-руководителя департамента Государственной фискальной службы Украины. Коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство защитника экс-главы ГФС и постановила освободить его от уголовной ответственности по ст. 366 УК Украины - служебный подлог, в связи с истечением сроков давности на основании ст. 49 УК Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем уголовное производство в отношении бывшего главы ГФС Украины будет рассматриваться в части его обвинения по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением.

Дополнение

Бывший глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сторона обвинения считает, что бывший председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО “Фирма “Хас”, ООО “Карпатнадраинвест”, ООО “Надра Геоцентр”. Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

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