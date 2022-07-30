Ексголова ЦРУ вважає, що Україна зможе повернути захоплені рф території

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"Справді, здається дедалі ймовірнішим, що українські сили зможуть відбити більшу частину, якщо не всю, районів, які були окуповані російськими військами в останні місяці", - сказав американський генерал Девід Петреус.

"Якщо НАТО та інші західні держави продовжать виділяти ресурси в нинішньому темпі, (...) я вважаю, що українські збройні сили зможуть зупинити російський наступ та відвоювати завойовані з 24 лютого території", - зазначив він.

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На запитання, чи достатньо сильні ядерні та військові позиції Європи, щоб ефективно стримувати путіна, Петреус зауважив: "Думаю, так". "Однак очевидно, що лідери НАТО повинні робити постійні дії у прямому та непрямому спілкуванні з президентом путіним, щоб не було жодних сумнівів у можливостях країн НАТО та їхній готовності використовувати ці можливості у разі потреби", - вказав він.

Петреус також зазначив, що за війною в Україні уважно спостерігають і в Китаї. "Усьому світу слід сподіватися, що керівництво в Пекіні усвідомлює, наскільки важливо зараз підтримувати вигідні відносини між Китаєм і західними сторонами, при цьому визнаючи величезні потенційні витрати реального конфлікту всіх учасників", - зазначив Петреус.

Як зазначає видання, колишній генерал та голова ЦРУ натякає на напружену військово-політичну обстановку у Тихому океані.