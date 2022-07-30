Ексголова ЦРУ вважає, що Україна зможе повернути захоплені рф території
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Ексдиректор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та колишній голова Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) Девід Петреус вважає за можливе повернення Україною територій, захоплених росією під час війни. Таку думку висловив американський генерал в інтерв'ю газеті Bild, пише УНН.
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"Справді, здається дедалі ймовірнішим, що українські сили зможуть відбити більшу частину, якщо не всю, районів, які були окуповані російськими військами в останні місяці", - сказав американський генерал Девід Петреус.
"Якщо НАТО та інші західні держави продовжать виділяти ресурси в нинішньому темпі, (...) я вважаю, що українські збройні сили зможуть зупинити російський наступ та відвоювати завойовані з 24 лютого території", - зазначив він.
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На запитання, чи достатньо сильні ядерні та військові позиції Європи, щоб ефективно стримувати путіна, Петреус зауважив: "Думаю, так". "Однак очевидно, що лідери НАТО повинні робити постійні дії у прямому та непрямому спілкуванні з президентом путіним, щоб не було жодних сумнівів у можливостях країн НАТО та їхній готовності використовувати ці можливості у разі потреби", - вказав він.
Петреус також зазначив, що за війною в Україні уважно спостерігають і в Китаї. "Усьому світу слід сподіватися, що керівництво в Пекіні усвідомлює, наскільки важливо зараз підтримувати вигідні відносини між Китаєм і західними сторонами, при цьому визнаючи величезні потенційні витрати реального конфлікту всіх учасників", - зазначив Петреус.
Як зазначає видання, колишній генерал та голова ЦРУ натякає на напружену військово-політичну обстановку у Тихому океані.